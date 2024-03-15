О чрезвычайных ситуациях горожан просят сообщать в МЧС или в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

О чрезвычайных ситуациях горожан просят сообщать в МЧС или в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В связи с непогодой, которую обещают в Омской области завтра, в мэрии предупредили о возможности чрезвычайных ситуаций. Ветер может обрывать провода, сносить незакрепленные рекламные щиты и т. д.

– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – сообщают чиновники.

Напомним, кроме ветра порывами 15–20 м/c синоптики также обещают мокрый снег, дождь, гололедные явления и снежные заносы. Водителей просят быть осторожными на дорогах, а пешеходов – не стоять рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций можно сообщать по номерам: 01 (101 с мобильного), 25-83-26, 44-91-00 (МЧС), 78-78-78 (Единая дежурно-диспетчерская служба).