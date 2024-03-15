Известный спортсмен вместе с женой и сыновьями посетил избирательный участок в Усть-Заостровке, где и принял участие в голосовании.

Известный спортсмен вместе с женой и сыновьями посетил избирательный участок в Усть-Заостровке, где и принял участие в голосовании.

Сегодня в России стартовали президентские выборы. Одним из известных омичей, кто уже успел поставить заветную галочку в избирательном бюллетене, стал боец MMA и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко.

Спортсмен голосовал на участке в Усть-Заостровке, куда он приехал с женой Аленой и сыновьями Святославом, Александром и Златославом.

– У нас этот год объявлен Годом семьи, поэтому мы здесь почти всей нашей семьей. Наша страна сейчас, наверное, единственная, которая отстаивает традиционные семейные ценности, вот за эту Россию я проголосовал! – цитирует Шлеменко пресс-служба регионального Минспорта.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Избирательные участки работают с 8 часов утра до 8 часов вечера.