О «Локомотиве» игроки высказываются дипломатично и уважительно, чего и следует ожидать. Оба готовы биться за свою команду.

О «Локомотиве» игроки высказываются дипломатично и уважительно, чего и следует ожидать. Оба готовы биться за свою команду.

На пресс-конференции перед стартом второго раунда плей-офф, в котором соперником «Авангарда» будет ярославский «Локомотив», своими ожиданиями и мнениями поделились нападающие «ястребов» Николай Прохоркин и Дамир Жафяров.

– Отличный соперник и, наверное, один из самых сложных, кто мог достаться во втором раунде. Большие ребята, техничные, обученные. Будут интересные игры, – уверен Прохоркин.

Жафяров поддержал партнера по команде и отметил, что один из козырей «железнодорожников» в их сыгранности:

– Уже несколько лет играют практически одним составом. Это им только на руку. Но нет непроходимых соперников. Все впереди, будем стараться играть на победу.

Существует мнение, что в этой серии сойдутся лучшая атака в лиге (это об «Авангарде») и лучшая оборона. Согласны ли с таким утверждением игроки?

– Есть, конечно, в этом доля правды: у нас отличное большинство и ребята, которые умеют забивать. А что касается обороны – у соперников это, скорее, целая система игры, которая начинается от обороны, – отметил Николай.

Дамир и здесь не стал возражать.

– Но в плей-офф все меняется, и что-то может пойти не по плану. Причем как в плохую, так и в хорошую сторону. Мы, конечно, надеемся, что все изменим в хорошую сторону, – заявил он.

«Вязкая» ярославская команда наверняка постарается прикрыть ударное «ястребиное» звено Райана Спунера. Появятся ли новые герои и готовы ли конкретно Прохоркин и Жафяров к свершениям на благо команды? Разумеется, и было бы странно, если бы ответ был иным.

– Мы на протяжении сезона старались так поступать. Просто мы очков и голов приносили чуть меньше на фоне ребят из тройки Спунера. А в плей-офф их старались «вязать» уже в первом раунде. Поэтому дальше будет еще интереснее, еще больше плотности в игре. Для нас есть все, что нужно, будем идти вперед, – заявил Прохоркин.

– Много есть ребят, которые могут поддержать, если у кого-то что-то не идет. Мы все стараемся это делать. Поэтому проблем быть не должно, – чуть лаконичнее высказался Жафяров.

Прохоркин, известный своей техничностью, сказал, что может продемонстрировать ее и в серии с ярославцами:

– Да, я всегда так играл, и мне это нравится. Если появится свободное пространство, приложу все усилия, чтобы обыгрывать соперников. Тем более если получится где-то «один в один» остаться, то это самый удобный вариант для меня.

Также форварда ничем не удивил «Локомотив», выбивший в первом раунде ЦСКА:

– «Локомотив» уже много лет играет в такой хоккей. Игорь Никитин ставит игру, которая приносит результат по ходу сезона. Посмотрели, как они играли с ЦСКА. В серии с нами, скорее всего, будут действовать так же плотно в своей зоне, ловить шайбы на себя, блокировать очень много бросков… У Никитина так было почти во всех его командах. Нам же нужно будет доставлять шайбу в зону мимо защитников и нападающих и выигрывать «пятак».

Не обошлось и без обсуждения старых знакомых, которые наверняка есть у хоккеистов в составах команд-конкурентов. Однако успех собственной команды приоритетнее добрых отношений.

Николай Прохоркин с улыбкой заметил, что у него за время карьеры по всей лиге набралось уже много друзей.

– Но на льду друзей нет, тем более в плей-офф. Друзья – это те, кто сидят с нами в раздевалке. А радоваться, что будешь играть против кого-то из хороших знакомых, такого нет, – признался форвард.

Дамир Жафяров сказал, по сути, то же самое, только другими словами:

– Много ребят, с кем поиграли вместе. Но это плей-офф. Как серия закончится, тогда и будем дружить.

Первый матч серии с «Локомотивом» состоится в Омске завтра в 16:30.