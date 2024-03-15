Жильцы дома пожаловались на аварийное состояние дома. Они утверждают, что на ситуацию никто не реагирует.

Жильцы дома пожаловались на аварийное состояние дома. Они утверждают, что на ситуацию никто не реагирует.

Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку из-за жалоб жильцов на аварийный дом. Речь идет о здании №86 на улице 19-я Рабочая.

Ранее омичи пожаловались на то, что в потолочных перекрытиях появились трещины, в одной из квартир вовсе обрушился потолок. По словам местных жителей, на их многочисленные жалобы о состоянии дома никто не реагировал.

Следователи проверят, почему в доме не проводился ремонт, и дадут оценку действиям ответственных лиц. После этого будет вынесено процессуальное решение.