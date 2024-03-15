Уже почти 250 тыс. жителей региона пришли на избирательные участки в первый день голосования.

Уже почти 250 тыс. жителей региона пришли на избирательные участки в первый день голосования.

По данным на 12 часов в первый день голосования явка в Омской области составила 17,4 %. К полудню в регионе проголосовало почти 250 тыс. человек.

В районах области в выборах приняли участие уже 24,05 % избирателей. Лидирует Оконешниковский район – 35,7 %. Также более трети избирателей проголосовали в Колосовском и Большеуковском районах.

В Омске явка традиционно ниже. К полудню проголосовали 13,18 % человек. Лидируют Ленинский и Советский округа – 14,29 и 13,74 % соответственно.

Как сообщил заместитель председателя Омского облизбиркома Андрей Фролов, на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели. Их порядка 5000 человек.