Инцидент произошел в Русско-Полянском районе. Гора золы образовалась на территории детского центра. В проблеме решила разобраться прокуратура.
В Русском-Полянском районе на территории детского оздоровительного центра образовалась куча золы. Отходы расположились вблизи футбольного поля и беговой дорожки. Так как это нарушает право местных жителей на благоприятную окружающую среду, инцидентом сразу же заинтересовались в областной прокуратуре. Надзорное ведомство выяснило, что виновником этого стала угольная котельная, которая принадлежала БУ «Центр финансово-экономического, информационного и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».
– По результатам проверки прокурор Русско-Полянского района Александр Ступник внес представления руководителям указанных учреждений. Также по инициативе прокуратуры директор БУ «ЦФЭиХО» привлечен к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас территорию детского центра уже очистили.