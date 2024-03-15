На аукцион поступила только одна заявка, но она была отклонена.

На аукцион поступила только одна заявка, но она была отклонена.

В Омской области признали несостоявшимися торги на поиск подрядчика, который займется строительством проблемной школы в Исилькуле. На аукцион поступила только одна заявка, но она была отклонена «Омскоблстройзаказчиком» из-за несоответствия требованиям. Стоимость контракта составляла 589,5 млн рублей.

Напомним, что учреждение начали строить еще в 2020 году. С тех пор на объекте подрядчика меняли уже несколько раз. В настоящий момент школа готова всего лишь на 40 %. Но ее намеревались достроить в этом году.