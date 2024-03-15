В последний раз девушку с Левобережья видели в Международный женский день.

В последний раз девушку с Левобережья видели в Международный женский день.

В Омске пропала 15-летняя Дарья Панченко. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 8 марта она вышла из дома на улице Конева и не вернулась.

Приметы девушки: на вид 14–16 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, темные длинные волосы, карие глаза. Есть шрам на животе. Была одета в короткую черную куртку, серые джинсы и белые кроссовки.

Тех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девушки или которые могут помочь в ее поиске, просят позвонить в полицию по следующим номерам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.