Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Большую часть поступлений составили налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль и акцизы на товары.
В этом году в консолидированный бюджет Омской области поступило почти 17 млрд рублей, в областной бюджет – 14 млрд рублей. Казна Омска пополнилась на 1,5 млрд рублей, а районов области – на 1,2 млрд рублей.
– Доля поступлений по имущественным налогам составила 14,5 %, поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы – 0,6 %, – рассказали в УФНС.
Большую часть поступлений составили налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль и акцизы на товары.
·Общество

Большую часть поступлений составили налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль и акцизы на товары.
В этом году в консолидированный бюджет Омской области поступило почти 17 млрд рублей, в областной бюджет – 14 млрд рублей. Казна Омска пополнилась на 1,5 млрд рублей, а районов области – на 1,2 млрд рублей.
– Доля поступлений по имущественным налогам составила 14,5 %, поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы – 0,6 %, – рассказали в УФНС.
Большую часть поступлений составили налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль и акцизы на товары.