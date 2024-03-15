Представители вуза посетили школы всех административных округов, включая самые удаленные.

Представители вуза посетили школы всех административных округов, включая самые удаленные.

В Омске второй месяц продолжается просветительская акция «Дни науки с ОмГУ». За это время представители восьми факультетов и института среднего профессионального образования посетили более 30 школ города и провели более 150 научно-популярных мероприятий.

Акция стартовала перед Днем российской науки, который отмечается 8 февраля, и планировалось завершить ее в течение месяца. Однако, учитывая огромный интерес школьников, организаторы решили продлить мероприятия. Во многих школах имеются свои праздничные мероприятия, и акция стала отличной возможностью дополнить их богатым содержанием.

Школы сами выбирали интересующие их темы из предложенного списка, и на встречу с ребятами приезжали опытные преподаватели ОмГУ – доктора и кандидаты наук, а также деканы факультетов. Школьникам были представлены увлекательные лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры и профессиональные пробы. Они получили возможность погрузиться в мир искусственного интеллекта и нейросетей, узнать о квантовой физике и биотехнологиях в медицине, познакомиться с альтернативной энергетикой, психологией, экономикой, юриспруденцией. Кроме того, ребята приняли активное участие в физических и химических опытах.

Одним из самых интересных моментов стала возможность школьникам примерить на себя роли программистов, экологов, журналистов, пиарщиков, переводчиков, режиссеров и психологов. Они также познакомились с одной из отраслей криминалистики – дактилоскопией, которая успешно применяется при раскрытии преступлений. Ребятам рассказали о том, как разрабатываются компьютерные игры, провели обсуждение исторических событий, а также рассказали о преимуществах высшего образования и о том, как физические приборы помогают познавать мир.

Эта акция проводится уже во второй раз, и она охватила все городские округа. Участниками стали как давние партнеры ОмГУ, такие как лицей 64, гимназии 146, 115, школы 55, 34, гимназии 75, 76, 84, лицей 66, средние школы 53, 97, так и новые участники – 145-й лицей, 159-я гимназия, школы 90, 107, 108, 99. Представители вуза посетили школы всех административных округов, включая самые удаленные от университета и центра города – Московку и Старый Кировск. Большинство мероприятий были ориентированы на старшеклассников, будущих выпускников, но их участниками могли стать школьники, начиная с 6-х классов.

– Планируя «Дни науки с ОмГУ», мы преследовали несколько целей. Прежде всего это популяризация науки, формирование у школьников интереса к научной деятельности. Кроме того, это помощь выпускникам в выборе будущей профессии, знакомство с университетом и поиск новых партнеров в сфере среднего образования, – говорит проректор по молодежной политике и воспитательной работе ОмГУ Анна Арбуз. – Мы показали наш вуз как крупный научный и образовательный центр, возможности, которые он предоставляет будущим абитуриентам, рассказали об образовательных программах, о том, какие профессии можно получить в ОмГУ, какую карьеру может построить наш выпускник. Ребята увидели, какой интересной будет их студенческая жизнь в университете, какие яркие педагоги будут давать им знания.

По словам представителя вуза, университет получил много положительных откликов от школьников и учителей. Просветительская акция «Дни науки с ОмГУ» стала настоящим праздником для школьников, вдохновив их на дальнейшее погружение в мир науки. Она позволила им расширить свои знания и представление о возможностях, которые открывает современная наука и образование.

Нынешняя акция близится к завершению. Ее организаторы выразили надежду, что она станет традицией и продолжит вдохновлять молодое поколение на исследования и достижения в научной сфере.