Мужчина на своей машине перевозил наркотики и попался полиции. Он получил 7 лет колонии, но у него не конфисковали автомобиль. Из-за этого дело пересмотрят.

Мужчина на своей машине перевозил наркотики и попался полиции. Он получил 7 лет колонии, но у него не конфисковали автомобиль. Из-за этого дело пересмотрят.

В Омке отменили приговор в отношении 47-летнего жителя Тюкалинска. Он был признан виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, с использованием сети Интернет».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2022 года мужчина на своем автомобиле «Тойота-Королла» забрал из тайника, который находился на территории Омска, 19 свертков наркотиков и собирался перевезти их в Тюкалинск. Однако довезти запрещенные средства ему не удалось, так как автолюбитель попался полиции. В ходе расследования машину признали вещественным доказательством и вернули обратно мужчине.

– Суд приговорил сельчанина к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, автомобиль постановил вернуть по принадлежности. При этом суд не учел, что в силу закона орудия, оборудование или иные средства совершения преступления подлежат конфискации. Поскольку мужчина использовал личный автомобиль как средство преступления для перемещения запрещенного вещества, то его необходимо было конфисковать в доход государства, – заявили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело снова направили в Тюкалинский городской суд. Его рассмотрят по-новому.