Власти ищут подрядчика, который благоустроит театральный сквер.

Власти ищут подрядчика, который благоустроит театральный сквер.

В Омске объявили аукцион на поиск подрядчика, который благоустроит Театральный сквер, находящийся в границах проспекта Карла Маркса и улиц Ленина, Короленко, а также Броз Тито. Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, за ТЮЗом подрядчик должен будет установить арт-объект под названием «Земля». Инсталляция должна быть сделана из стали, а крепление объекта к фундаменту должно быть антивандальным. Рядом с «Землей» должны высадить ели, черемухи, рябины, тополи и кустарники.

Кроме того, в сквере появится новая плитка, газон, урны, скамейки и фонари. Работы на объекте должны завершить к конце сентября.