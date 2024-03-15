Температура в регионе может повышаться до 6 градусов, а ветер достигать 20 м/с.

Температура в регионе может повышаться до 6 градусов, а ветер достигать 20 м/с.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет –1...–6, пройдет небольшой снег, а на дорогах местами будет гололедица. Порывы ветра могут достигать 8–13 м/с.

Завтра потеплеет до –1...+4. В регионе ожидается снег и дождь, а также гололедица и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 8–13 м/с, а в некоторых районах 15–20 м/с.

В воскресенье будет +1...+6 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают, местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер – 7–12 м/с.