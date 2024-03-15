Избирательные участки открылись в 8:00. У жителей региона есть время до вечера воскресенья, чтобы отдать свой голос.

Избирательные участки открылись в 8:00. У жителей региона есть время до вечера воскресенья, чтобы отдать свой голос.

В Омской области началось голосование на выборах президента России. Избирательные участки открылись сегодня в 8:00.

Как уже много раз сообщалось, голосование будет проходить на протяжении трех дней – с 15 по 17 марта. Свой голос можно отдать в любой из этих дней с 8 до 20 часов.

Всего в регионе в эти дни будет работать 1685 постоянных избирательных участков и два временных (на ж/д вокзале и в аэропорту). Еще 36 временных участков в больницах будут работать только 17 марта. В Омске сегодня открылся 461 избирательный участок.

Напомним, что на должность президента претендуют 4 кандидата. Это представитель «Новых людей» Владислав Даванков, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.