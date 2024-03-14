26-летний Даулет Исмурзенов вышел из дома, сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Больше о молодом человеке никто ничего не слышал.

26-летний Даулет Исмурзенов вышел из дома, сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Больше о молодом человеке никто ничего не слышал.

В Омске ищут 26-летнего Даулета Исмурзенова. Парень пропал 11 марта около пяти часов вечера. Он вышел из дома по улице Малиновского, 12/1, и уехал на своем белом автомобиле «Муцубиси Кольт» с государственными номерами Х506КР55. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Омичей, которые что-либо знают о молодом человеке, просят сообщать по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.