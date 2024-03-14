Омск-Информ
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·Общество

Выполнить все работы подрядчик должен до 31 июля. На ремонт требуют особый гранит.

В Омске планируют отремонтировать лестницу у Юбилейного моста – между Серафимо-Алексиевской часовни и памятником первому омскому светофору. На эти цели выделили 3,3 млн рублей. Информация об этом появилась на «Госзакупках».

На ремонт лестницы требуют гранит Южно-Султаевского месторождения, так как он поможет сохранить архитектурную концепцию благоустройства набережной Тухачевского. Работы подрядчик должен выполнить до 31 июля.

·Общество

Выполнить все работы подрядчик должен до 31 июля. На ремонт требуют особый гранит.

В Омске планируют отремонтировать лестницу у Юбилейного моста – между Серафимо-Алексиевской часовни и памятником первому омскому светофору. На эти цели выделили 3,3 млн рублей. Информация об этом появилась на «Госзакупках».

На ремонт лестницы требуют гранит Южно-Султаевского месторождения, так как он поможет сохранить архитектурную концепцию благоустройства набережной Тухачевского. Работы подрядчик должен выполнить до 31 июля.