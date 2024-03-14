Матчи омских команд пройдут в один день. Руководство футбольного клуба решило пойти навстречу болельщикам.

Матчи омских команд пройдут в один день. Руководство футбольного клуба решило пойти навстречу болельщикам.

В следующий понедельник, 18 марта, в Омске состоится не только матч «Авангарда» против «Локомотива». В этот же день против ульяновской «Волги» сыграют футболисты «Иртыша».

Футбольный матч должен был пройти в 19:00, но болельщики попросили руководство «Иртыша» перенести время начала этой игры, потому что хоккейное противостояние в Омске начнется в 19:30. Руководство клуба пошло навстречу. Как сообщили в пресс-службе «Иртыша», матч против «Волги» начнется в 17:00.

При желании болельщики могут посмотреть трансляции обоих матчей, а при большом желании даже попробовать с «Красной звезды» доехать на «G-Drive Арену».

А болельщикам «Иртыша», которые уже купили билеты на матч, обещают подарить билеты и на следующую домашнюю игру команды.