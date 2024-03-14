Спасатели вынесли его из огня и передали медикам.

Спасатели вынесли его из огня и передали медикам.

Сегодня утром в 9-этажном доме на улице Жуковского произошел пожар. Когда на место прибыли пожарные, шел дым из окна квартиры на 7-м этаже. Плотное задымление наблюдалось в подъезде.

Самостоятельно из дома эвакуировались 15 взрослых и 2 детей. Одного мужчину сотрудникам МЧС пришлось спасать. Его вынесли на улицу и передали работникам скорой медицинской помощи.

Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю отделку квартиры, копоть покрыла все стены. Площадь пожара составила 30 кв. м. Его причину устанавливают.