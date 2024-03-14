Мужчина выпивал со своим знакомым, который ударил свою сожительницу. Тогда омич вступился за женщину. Но расправа была жестокой.

Мужчина выпивал со своим знакомым, который ударил свою сожительницу. Тогда омич вступился за женщину. Но расправа была жестокой.

В Омске на улице Рождественского вчера днем произошло жестокое убийство. Жертвой стал 32-летний мужчина.

Следователи установили, что его убил 30-летний приятель, который к своим годам имеет уже несколько судимостей.

– По версии следствия, во время совместного распития спиртного, когда подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, ударил свою сожительницу, потерпевший заступился за женщину, в ответ подозреваемый ножницами нанес потерпевшему множество ударов, повлекших смерть мужчины, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Сейчас собирается доказательная база. Убийцу задержали. Ему намерены избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.