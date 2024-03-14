Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина выпивал со своим знакомым, который ударил свою сожительницу. Тогда омич вступился за женщину. Но расправа была жестокой.

В Омске на улице Рождественского вчера днем произошло жестокое убийство. Жертвой стал 32-летний мужчина.

Следователи установили, что его убил 30-летний приятель, который к своим годам имеет уже несколько судимостей.

– По версии следствия, во время совместного распития спиртного, когда подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, ударил свою сожительницу, потерпевший заступился за женщину, в ответ подозреваемый ножницами нанес потерпевшему множество ударов, повлекших смерть мужчины, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Сейчас собирается доказательная база. Убийцу задержали. Ему намерены избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

·Происшествия

Мужчина выпивал со своим знакомым, который ударил свою сожительницу. Тогда омич вступился за женщину. Но расправа была жестокой.

В Омске на улице Рождественского вчера днем произошло жестокое убийство. Жертвой стал 32-летний мужчина.

Следователи установили, что его убил 30-летний приятель, который к своим годам имеет уже несколько судимостей.

– По версии следствия, во время совместного распития спиртного, когда подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, ударил свою сожительницу, потерпевший заступился за женщину, в ответ подозреваемый ножницами нанес потерпевшему множество ударов, повлекших смерть мужчины, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Сейчас собирается доказательная база. Убийцу задержали. Ему намерены избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.