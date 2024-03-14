Инцидент произошел в Исилькульском районе на одном из предприятий. Мужчина сначала напал на охранника, а потом решил украсть бензопилу и винтовку.

Инцидент произошел в Исилькульском районе на одном из предприятий. Мужчина сначала напал на охранника, а потом решил украсть бензопилу и винтовку.

В отдел полиции по Исилькульскому району поступило сообщение о том, что в складском помещении напали на сторожа.

Выяснилось, что охранник открыл дверь малознакомому мужчине, который до этого несколько дней проработал в организации. Незваный гость начал сразу же угрожать ножом и требовать деньги. Наличных средств у сторожа не оказалось, поэтому он взял самое ценное, что было, – бензопилу и воздушную винтовку. Чтобы охранник не смог оперативно позвать на помощь, мужчина забрал у него телефон, вытащил сим-карту и бросил ее во флягу с водой. Общая сумма причиненного ущерба составила 54 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, бензопилу стражи порядка нашли сразу, пройдя около 2 км по следам, ведущим на кладбище. Мужчина закопал ее там в снег.

– Вскоре поступила оперативная информация о том, что он может скрываться дома у пожилой местной жительницы, которой ранее пару раз помогал по хозяйству. В результате мужчина был задержан, похищенная пневматическая винтовка изъята. 51-летний подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, – добавили в ведомстве.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину заключили под стражу.