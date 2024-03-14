Сразу пятерых работников водоканала наградили почетными грамотами правительства Омской области. Всего на предприятии поощрили более 100 человек.

Сразу пятерых работников водоканала наградили почетными грамотами правительства Омской области. Всего на предприятии поощрили более 100 человек.

Накануне Дня работника ЖКХ в Омском водоканале отметили профессионализм и многолетний труд инженеров, лаборантов, технологов, операторов, мастеров, слесарей, диспетчеров, сварщиков, трактористов, водителей и других специалистов.

Почетные грамоты правительства Омской области поручили 5 специалистов предприятия, еще 16 сотрудникам вручили благодарственные письма губернатора Омской области и регионального министерства энергетики и ЖКК. Всего в компании поощрили 126 работников, 40 лучших сотрудников были занесены на Доску почета предприятия.

Среди профессионалов, отмеченных правительством региона, – ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) Омского водоканала Татьяна Костякова. Она работает на предприятии с 2006 года. Коллеги Татьяны Костяковой отмечают ее профессиональное мнение как ориентир в поиске решения сложных экологических проблем.

– Эколог с большой буквы‚ которая занимается этим по зову сердца! – говорит руководитель группы охраны окружающей среды Омского водоканала Елена Делидова. – Работая вместе с такими людьми, самому хочется совершенствоваться.

Татьяна Костякова поблагодарила правительство Омской области за оценку ее работы.

– Безумно приятно получать обратную связь за свой труд, за любовь, которую я вкладываю в свою работу, – призналась Татьяна. – Моя профессия связана с защитой и сохранением самого дорогого, что у нас есть – души планеты, богатств природы и ее неповторимой красоты. В наше время экологические знания становятся элементом общей культуры и образованности, охватывают все области человеческой деятельности.

В преддверии профессионального праздника почетную грамоту правительства Омской области также получила начальник отдела контроллинга Омского водоканала Оксана Ожибко-Клюева. Власти отметили ее многолетний труд на благо омичей.

– Я горжусь тем, что работаю в водоканале. Мне нравится профессиональный, слаженный коллектив, который постоянно совершенствуется и внедряет что-то новое, – прокомментировала Оксана.

День работника ЖКХ отмечается в третье воскресенье марта.