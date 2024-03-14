Сразу пятерых работников водоканала наградили почетными грамотами правительства Омской области. Всего на предприятии поощрили более 100 человек.
Накануне Дня работника ЖКХ в Омском водоканале отметили профессионализм и многолетний труд инженеров, лаборантов, технологов, операторов, мастеров, слесарей, диспетчеров, сварщиков, трактористов, водителей и других специалистов.
Почетные грамоты правительства Омской области поручили 5 специалистов предприятия, еще 16 сотрудникам вручили благодарственные письма губернатора Омской области и регионального министерства энергетики и ЖКК. Всего в компании поощрили 126 работников, 40 лучших сотрудников были занесены на Доску почета предприятия.
Среди профессионалов, отмеченных правительством региона, – ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) Омского водоканала Татьяна Костякова. Она работает на предприятии с 2006 года. Коллеги Татьяны Костяковой отмечают ее профессиональное мнение как ориентир в поиске решения сложных экологических проблем.
– Эколог с большой буквы‚ которая занимается этим по зову сердца! – говорит руководитель группы охраны окружающей среды Омского водоканала Елена Делидова. – Работая вместе с такими людьми, самому хочется совершенствоваться.
Татьяна Костякова поблагодарила правительство Омской области за оценку ее работы.
– Безумно приятно получать обратную связь за свой труд, за любовь, которую я вкладываю в свою работу, – призналась Татьяна. – Моя профессия связана с защитой и сохранением самого дорогого, что у нас есть – души планеты, богатств природы и ее неповторимой красоты. В наше время экологические знания становятся элементом общей культуры и образованности, охватывают все области человеческой деятельности.
В преддверии профессионального праздника почетную грамоту правительства Омской области также получила начальник отдела контроллинга Омского водоканала Оксана Ожибко-Клюева. Власти отметили ее многолетний труд на благо омичей.
– Я горжусь тем, что работаю в водоканале. Мне нравится профессиональный, слаженный коллектив, который постоянно совершенствуется и внедряет что-то новое, – прокомментировала Оксана.
День работника ЖКХ отмечается в третье воскресенье марта.