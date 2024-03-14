Омск-Информ
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·Происшествия

Пожарные спасли здание, но огонь успел повредить отделку и потолок.
Вчера утром в Калачинске загорелся частный дом. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:27. Когда пожарные прибыли на место, из окон шел дым.
Огонь повредил внутреннюю отделку дома и потолочное перекрытие на площади 48 кв. м. Причина пожара устанавливается.
К 14:08 сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. На месте работали 11 спасателей.
·Происшествия

Пожарные спасли здание, но огонь успел повредить отделку и потолок.
Вчера утром в Калачинске загорелся частный дом. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:27. Когда пожарные прибыли на место, из окон шел дым.
Огонь повредил внутреннюю отделку дома и потолочное перекрытие на площади 48 кв. м. Причина пожара устанавливается.
К 14:08 сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. На месте работали 11 спасателей.