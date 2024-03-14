На него приходится больше половины всех случаев заболевания в регионе.

На него приходится больше половины всех случаев заболевания в регионе.

По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается снижаться заболеваемость ОРВИ. На минувшей неделе она была на 31,8 % ниже эпидемического порога.

С 4 по 10 марта омичи болели гриппом – 55,2 %, респираторно-синцитиальными вирусами – 13,8 %, парагриппом – 13,8 %, риновирусами – 7 %, сезонными коронавирусами – 3,4 % и бокавирусами – 3,4 %. Доля COVID-19 также составила 3,4 %.

По сравнению с предыдущей неделей омичи стали реже болеть коронавирусом, но чаще гриппом.