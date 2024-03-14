Всю Масленую неделю автолюбители смогут подкрепиться блинами с маслом, а в выходные на АЗС пройдет целая серия мастер-классов.

Всю Масленую неделю автолюбители смогут подкрепиться блинами с маслом, а в выходные на АЗС пройдет целая серия мастер-классов.

Известная в Омске сеть автозаправочных станций «Топлайн» подготовила для автолюбителей массу сюрпризов по случаю Масленицы. С 11 по 17 марта на заправках в Омске и области проводится акция «Масленица на Топлайн». Всем, кто покупает блин с начинкой, дают в подарок блин с маслом.

– Погрузитесь в атмосферу тепла и радости, дарите себе и близким удовольствие от вкусных угощений, – зовут омичей отпраздновать Масленицу вместе с «Топлайн».

В выходные, 16 и 17 марта на заправках «Топлайна» состоятся тематические мастер-классы, посвященные любимому празднику. Расписание:

16 марта

12:00 часов на АЗС № 26 (ул. Луговая, 30) – изготовление куклы Масленицы. 17:00 часов на АЗС № 52 (ул. Красноярский тракт, 89, к. 1) – роспись деревянных расчесок-гребешков.

17 марта

12:00 часов на АЗС № 8 (ул. Герцена, 60/2) – роспись сумок-шопперов. 16:00 часов на АЗС № 55 (ул. Конева, 87) – роспись деревянных ложек.

Для участия в мастер-классах необходима предварительная запись по ссылке.

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