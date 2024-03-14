Это произошло в Центральном округе. Животных он предварительно разогнал, чтобы они не пострадали.

Это произошло в Центральном округе. Животных он предварительно разогнал, чтобы они не пострадали.

В 3-м Амурском проезде около дома № 5 в Омске произошел пожар. Вспыхнули три собачьих будки, две из которых огонь уничтожил. Сотрудники МЧС установили, что загорелись будки не сами по себе, и обратились в полицию.

Полицейские опросили жильцов близлежащих домов и нашли поджигателя. Им оказался 31-летний местный житель. Причиной стало то, что собаки громко лаяли, мешали ему и семье отдыхать и представляли угрозу для жителей микрорайона. Собак мужчина перед поджогом выгнал.

Будки для бездомных собак неподалеку от электроподстанции тоже поставили местные жители: 55-летняя женщина-зооволонтер и ее муж. Они также написали заявление на поджигателя.

— Муж и зять покупали все за свой счет. Зять на своей даче делал будки. Мы не разводим собак, мы их стерилизуем, обрабатываем от клещей и блох. Собаки чипированные и привитые от бешенства, — рассказала женщина.

Полицейские продолжают проверку. Пока поджигателю выдали предостережение о недопустимости подобных действий.