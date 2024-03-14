Омск-Информ
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·Общество

По предварительным расчетам, стоимость ремонта здания обойдется в 50 млн рублей.
Мэр Сергей Шелест посетил закрытый Музей городского быта, который известен как Дом купчихи Кузьминой. Объект находится по адресу: Театральная, 7. Градоначальник оценил состояние здания.
– Заехал посмотреть, в каком состоянии находятся помещения и в каких условиях хранятся экспонаты, собранные омским краеведом Владимиром Селюком. Обсудили с директором департамента культуры Олегом Федоренко и директором музея «Искусство Омска» перспективы реставрации здания, которое является объектом культурного наследия, и вопросы сохранности коллекции, – рассказал Шелест.
Мэр отметил, что, по предварительным расчетам, стоимость ремонта здания обойдется в 50 млн рублей. Шелест поручил подчиненным рассмотреть варианты привлечения средств для ремонта. 
·Общество

По предварительным расчетам, стоимость ремонта здания обойдется в 50 млн рублей.
Мэр Сергей Шелест посетил закрытый Музей городского быта, который известен как Дом купчихи Кузьминой. Объект находится по адресу: Театральная, 7. Градоначальник оценил состояние здания.
– Заехал посмотреть, в каком состоянии находятся помещения и в каких условиях хранятся экспонаты, собранные омским краеведом Владимиром Селюком. Обсудили с директором департамента культуры Олегом Федоренко и директором музея «Искусство Омска» перспективы реставрации здания, которое является объектом культурного наследия, и вопросы сохранности коллекции, – рассказал Шелест.
Мэр отметил, что, по предварительным расчетам, стоимость ремонта здания обойдется в 50 млн рублей. Шелест поручил подчиненным рассмотреть варианты привлечения средств для ремонта. 