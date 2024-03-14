Мужчина несколько лет не отдавал товарищу его шлифовальную машинку. Омичу ничего не осталось, как идти в суд.

Мужчина несколько лет не отдавал товарищу его шлифовальную машинку. Омичу ничего не осталось, как идти в суд.

Омич обратился в суд с иском к 57-летнему знакомому, который не отдавал ему шлифовальную машину KLINDEX UFO VS стоимостью 130 тыс. рублей и 14 комплектов шлифовальных чашек, которые стоят 100 тыс. рублей.

Мужчина рассказал, что передал технику на время своему знакомому, чтобы он отполировал мрамор в своем доме. Он обещал вернуть машинку после завершения ремонта. Но спустя два года мужчина так и не вернул инструмент. Он пояснял, что не может отдать машинку, потому что она нужна ему для выполнения заказов.

Суд обязал мужчину вернуть имущество товарищу. Приставы наложили запрет на выезд омича за границу и арестовали его счета. После он вернул омичу его имущество.