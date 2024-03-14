Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером.
Вчера около 18:20 на улице Субача в Исилькуле столкнулись ВАЗ-2106 и «Нива». Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель «шестерки» выехал на полосу встречного движения.
Пострадали водитель ВАЗа, а также его 38-летняя и 14-летняя пассажирки. Травмы получила и 54-летняя пассажирка «Нивы». Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером.
Вчера около 18:20 на улице Субача в Исилькуле столкнулись ВАЗ-2106 и «Нива». Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель «шестерки» выехал на полосу встречного движения.
Пострадали водитель ВАЗа, а также его 38-летняя и 14-летняя пассажирки. Травмы получила и 54-летняя пассажирка «Нивы». Всех их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины аварии.