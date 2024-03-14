Омск-Информ
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·Политика

Он призвал жителей страны прийти на выборы и проголосовать. От этого зависит будущее России.

Действующий президент России Владимир Путин перед стартом президентских выборов обратился к россиянам. Он напомнил, что народ – это единственный источник власти в стране.

– Каждый ваш голос ценен и значим, поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая, и везде, в каждом городе, поселке, селе будут открыты избирательные участки, – цитируют главу государства «Известия».

Путин также отметил, что итоги выборов прямо влияют на развитие страны. Поэтому он счел необходимым обратиться к населению.

Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта. Соперниками Путина, идущего самовыдвиженцем, выступают Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

·Политика

Он призвал жителей страны прийти на выборы и проголосовать. От этого зависит будущее России.

Действующий президент России Владимир Путин перед стартом президентских выборов обратился к россиянам. Он напомнил, что народ – это единственный источник власти в стране.

– Каждый ваш голос ценен и значим, поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая, и везде, в каждом городе, поселке, селе будут открыты избирательные участки, – цитируют главу государства «Известия».

Путин также отметил, что итоги выборов прямо влияют на развитие страны. Поэтому он счел необходимым обратиться к населению.

Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта. Соперниками Путина, идущего самовыдвиженцем, выступают Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).