Это и многое другое можно будет сделать на трехдневном фестивале на «Красной звезде». Начало уже завтра.

Это и многое другое можно будет сделать на трехдневном фестивале на «Красной звезде». Начало уже завтра.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник объявил о проведении в Омске трехдневного фестиваля. Он будет посвящен 10-летию включения Крыма и Севастополя к России.

– Центральным днем станет 16 марта – с 14:00 до 18:00 здесь можно будет увидеть шоу силачей, покататься на картах на льду, покорить скалодром, примерить доспехи, покататься на оленях и хаски, сразиться в караоке, сделать памятные фото в ярких фотозонах и присоединиться к массовому флешмобу, – отметил министр в своем телеграм-канале.

Также на фестивале будет проводиться розыгрыш призов, в их числе – билеты на концерт известного российского певца Стаса Михайлова.

Фестиваль пройдет 15–17 марта на площади у спорткомплекса «Красная звезда».