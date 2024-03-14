Такие шаги предпринимает один из популярных российских сервисов заказа такси.

Такие шаги предпринимает один из популярных российских сервисов заказа такси.

В Яндекс Такси разработали новый алгоритм, который поможет сдерживать цены на такси. Их повышение как правило связано с недостатком свободных водителей в районе, а это влияет на спрос и предложение.

– Как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных водителей в округе, тем выше временный повышающий коэффициент и, соответственно, стоимость поездки. Поэтому когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене, – рассказали в пресс-службе компании.

Однако внедренный алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира. Чем больше совершенных поездок, тем быстрее будет подача такси. Однако при частых отменах пассажиры будут ограничены в возможности заказывать несколько машин одновременно. При этом алгоритм не станет учитывать вынужденные отмены, например, длительное ожидание или долгое время стоянки автомобиля.

О нововведении пользователи узнают прямо из мобильного приложения. Там же будет информация о показателях отмен. Постепенно эти данные отобразятся у всех пользователей Яндекс Go, не учитывая прошлые отмены.