Мотивом для преступления послужила месть. Женщины за несколько дней до этого поссорились.

Мотивом для преступления послужила месть. Женщины за несколько дней до этого поссорились.

В общежитии на улице Магистральной в Омске произошел грабеж. Как сообщили в полиции, 44-летняя женщина лишилась телефона стоимостью 25 тыс. рублей.

Около 18:00 в дверь омички неожиданно постучали. Как рассказала полицейским женщина, она открыла дверь и увидела на пороге незнакомку. Гостья затолкала хозяйку обратно в комнату, начала требовать вернуть якобы похищенный телефон, била по щекам и толкала. В конце концов грабительница схватила мобильный с тумбочки и ушла.

Полицейские нашли и задержали преступницу, которой оказалась 36-летняя жительница Нефтяников, уже судимая за кражу и убийство, вышедшая из колонии по УДО два года назад. Оказалось, что за 10 дней до грабежа она выпивала в том самом общежитии, в компании той самой 44-летней омички. Женщины поссорились, и гостья затаила обиду, а с помощью грабежа отомстила. Телефон она сдала в ломбард.

За грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, ей грозит лишение свободы сроком до 7 лет.