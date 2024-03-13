На него составили протокол, а мать решили отправить к наркологу.

На него составили протокол, а мать решили отправить к наркологу.

Вечером в селе Луговом Таврического района сотрудники ДПС остановили квадроцикл LINHAI. За рулем оказался 17-летний парень. При проверке документов инспекторы заметили у подростка признаки опьянения. На место вызвали мать парня, но 51-летняя женщина, которая также оказалась пьяна, присутствовать при составлении протокола на ее сына отказалась.

Ругаясь матом и сопротивляясь, подросток попытался сбежать из патрульного автомобиля. Его доставили в ОМВД России по Таврическому району и провели освидетельствование уже в присутствии отца. Показания алкотектора подтвердили алкогольное опьянение.

Полицейские нашли владельца квадроцикла. Оказалось, он приехал в гости к матери подростка. Сначала мужчина заявлял, что сам разрешил парню покататься, но позже написал заявление об угоне. Выяснять правду предстоит полицейским. Пока на подростка составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит арест на 10–15 суток или штраф 30 тыс. рублей.

– Материалы по фактам оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти переданы в следственные органы, – добавили в полиции.

На мать также составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей). Ей выдали направление к врачу-наркологу для консультации.