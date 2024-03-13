Они должны соответствовать требованиям законодательства, быть удобными и безопасными для голосующих.

Они должны соответствовать требованиям законодательства, быть удобными и безопасными для голосующих.

На территории Ленинского округа Омска готовят для выборов президента 82 избирательных участка. Они располагаются на 55 площадках, в основном в зданиях школ. Также откроются три временных участка, они будут работать в медсанчасти № 4, в здании железнодорожного вокзала и в клинической больнице «РЖД-Медицина».

– Наш участок находится на финальной стадии подготовки, завтра к нам приедет комиссия, которая проверит готовность территории по ключевым параметрам. На предстоящих президентских выборах для удобства избирателей предусмотрено три дня голосования – 15, 16 и 17 марта. Все участковые избирательные комиссии будут открыты для голосования с 8 утра до 8 вечера, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 100 Наталья Щербакова.

То, как должен выглядеть участок, строго регламентировано федеральным законодательством. Начиная от оборудования мест для выдачи бюллетеней и мест для голосования и до оформления подходов к участку, указателей, информационного стенда, мест для наблюдателей, телефона и сейфа. Кабинки для голосования должны быть освещены, а внутри должны быть письменные принадлежности.

Всего в Омске в дни выборов будет работать 461 избирательный участок. В дни голосования омичи смогут выбрать не только президента, но и городские террритории для благоустройства.

– Для омичей есть возможность посетить пункты для голосования за объекты благоустройства – выбрать территорию, которая будет благоустроена в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Ленинском округе это два сквера – имени Серова и имени Гуртьева, – рассказал управляющий делами администрации округа Егор Масан.

Кроме того, на всех избирательных участках организуют культурно-массовые мероприятия: соревнования, выставки творческих работ, флешмобы, просмотры мультфильмов, виртуальное путешествие по городу и масленичные гуляния. Безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции и дружинники. Рамки металлодетекторов и пожарную сигнализацию проверили, персонал проинструктировали.