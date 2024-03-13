В планах у компании строительство большого термального комплекса, который не имеет аналогов в Омске. Этот объект повысит привлекательность города.

В планах у компании строительство большого термального комплекса, который не имеет аналогов в Омске. Этот объект повысит привлекательность города.

В марте свой 35-летний юбилей отметит строительная компания «Стройподряд». Она является одной из тех, которые оставили свой след в истории Омска, активно развивают его в настоящее время и уверенно строят планы на будущее, разрабатывая и реализуя новые смелые и оригинальные проекты.

Занимаясь строительством, компания занимала лидирующие позиции на рынке, внесла большой вклад в развитие города и области, а также содействовала сохранению исторических памятников и развитию социальной инфраструктуры.

Практически каждый второй объект, к которому причастны сотрудники «Стройподряда», стал символом Омска и его жителей. Это жилые дома с прилегающей инфраструктурой, детские сады, школы, учреждения культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. За прошедшие годы «Стройподряд» занимался реконструкцией и строительством таких значимых объектов, как Омский государственный академический театр драмы, Органный зал Омской филармонии, лечебно-диагностический комплекс Областной клинической больницы, корпуса областной больницы на Березовой, госпиталь УВД по Омской области, педиатрический стационар родильного дома № 1. Все эти достижения являются заслугой талантливых сотрудников «Стройподряда».

После завершения своей строительной деятельности компания стала объединяющим звеном для активных предпринимателей, которые создали неформальный союз единомышленников под тем же названием. В этот союз вошли люди, которые неравнодушны к развитию города и области, – собственники бизнеса, общественные деятели и активные жители. Вместе они создают уникальные места для отдыха и развлечений омичей.

Загородный отель «Сказка», отель «Мечта», аквапарк «АкваРио», спорт-парк «Реформа», парк и пляж на Кольцевой, семейный аквацентр «РиоКидс», центр семейного отдыха «Буревестник» – все эти объекты стали известными и полюбившимися не только жителям Омска, но и гостям города. Они представляют собой прекрасные места для отдыха и досуга. Благодаря усилиям «Стройподряда» и их партнеров Омск становится все более привлекательным и комфортным местом для жизни и отдыха.

– Продолжая славную традицию строительства, «Стройподряд» теперь строит новые партнерские отношения с теми, кому небезразлично будущее города и комфорт его жителей, – говорит идейный вдохновитель союза единомышленников «Стройподряд» Сергей Оркиш. – Мы объединились, чтобы создавать уникальные объекты, которые будут визитной карточкой Омска. Где смогут отдыхать омичи, получая при этом пользу для здоровья и формируя привычку к культурному и яркому досугу.

В планах у «Стройподряда» – большой термальный комплекс, который не имеет аналогов в Омске. Сергей Оркиш обещает скоро раскрыть все завесы тайны, отмечая, что этот объект повысит привлекательность города.