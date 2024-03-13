Омск-Информ
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·Общество

Региональные власти хотят возвести там жилье для 110 тыс. человек.
Территорию, которую сейчас занимает аэропорт Омск-Центральный, планируют отдать под жилую застройку. По словам губернатора Виталия Хоценко, там смогут поселиться 110 тыс. человек.
– Объем авиаперевозок растет, действующий аэропорт сдерживает развитие областного центра. После строительства нового аэропорта освободится 651 га, где можно построить 4 млн кв. м жилья для 110 тыс. человек, – считает Хоценко.
Конечно, эти планы можно будет реализовать только после строительства аэропорта Омск-Федоровка. На реализацию потребуется около 40 млрд рублей. Инвестором проекта выступает компания «Аэропорты Регионов». Сегодня на заседании архитектурно-градостроительного совета власти обсуждают проекты новой воздушной гавани.
·Общество

Региональные власти хотят возвести там жилье для 110 тыс. человек.
Территорию, которую сейчас занимает аэропорт Омск-Центральный, планируют отдать под жилую застройку. По словам губернатора Виталия Хоценко, там смогут поселиться 110 тыс. человек.
– Объем авиаперевозок растет, действующий аэропорт сдерживает развитие областного центра. После строительства нового аэропорта освободится 651 га, где можно построить 4 млн кв. м жилья для 110 тыс. человек, – считает Хоценко.
Конечно, эти планы можно будет реализовать только после строительства аэропорта Омск-Федоровка. На реализацию потребуется около 40 млрд рублей. Инвестором проекта выступает компания «Аэропорты Регионов». Сегодня на заседании архитектурно-градостроительного совета власти обсуждают проекты новой воздушной гавани.