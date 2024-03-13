Специалисты требуются для включения в резерв в двух группах должностей. Работникам предлагается пятидневная неделя и ненормированный рабочий день.

Специалисты требуются для включения в резерв в двух группах должностей. Работникам предлагается пятидневная неделя и ненормированный рабочий день.

Портал «Госслужба» опубликовал вакансии, размещенные министерством здравоохранения Омской области. Это вакансии для включения в кадровый резерв на старшей и ведущей группах должностей.

Министерство ищет специалистов на должности начальника сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении, советника сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении и главного специалиста организационно-аналитического отдела.

На первых двух должностях зарплата повыше – от 47 до 49 тыс. рублей. На третьей – от 33 до 34 тыс. рублей. Претенденты должны досконально знать российское законодательство: Конституцию РФ, кодексы, различные законы. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. При этом рабочий день ненормированный. Командировки не предполагаются.

Документы от претендентов на должности принимаются до 2 апреля.