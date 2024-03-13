26-летний Станислав Гундорин пропал накануне 8 марта в Называевске. До сих пор никто не знает, где он.

26-летний Станислав Гундорин пропал накануне 8 марта в Называевске. До сих пор никто не знает, где он.

В Омской области ищут 26-летнего Станислава Гундорина. Молодой человек пропал 7 марта в Называевске. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Как сообщается в ориентировке о поиске, парень может находиться в городе Усть-Катав Челябинской области.

Приметы молодого человека: рост 175 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, черные штаны и шапку.

Омичей, которые что-либо знают о парне, просят сообщать по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.