Пока дорожники ремонтируют поврежденные участки магистралей холодным асфальтом. Но с наступлением тепла в дело вступит и горячий асфальт.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о работе дорожных служб над поврежденными участками городских дорог. Градоначальник посетовал на зимние перепады температур, которые отразились на состоянии дорожной сети.
– Пока работаем холодным асфальтом. С установлением стабильных плюсовых температур дорожные службы приступят к аварийно-восстановительному ремонту с использованием горячего. Муниципальный асфальтобетонный завод к работе в полную силу готов, – сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Шелест перечислил улицы, на участках которых ведется ремонт: Герцена, 10 лет Октября, Фрунзенский, Комсомольский мост и мост имени 60-летия ВЛКСМ, сегодня работы идут на улице Кирова, в планах – улица Маршала Жукова. Департамент городского хозяйства уже составил перечень проблемных адресов, которым нужно уделить внимание в первую очередь.