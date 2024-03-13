Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб превысил 3 тыс. рублей.

Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб превысил 3 тыс. рублей.

В Омске сотрудники полиции разыскивают женщину, которую подозревают в краже денег с чужой банковской карты. О потере платежного средства полицейским рассказала жительница Ленинского округа. Вскоре после пропажи карточки она стала получать СМС о списании денег со счета.

– Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что картой в торговых павильонах на улице Молодгвардейской расплатилась неизвестная, – рассказали в Управлении МВД России по Омской области.

На вид злоумышленнице 40–45 лет, ее рост около 170 см, телосложение среднее. На ней был надет темно-зеленый пуховик с меховой опушкой и бежевая шапка. Также женщина носит очки.

Тех, кто узнал женщину, правоохранители просят сообщить по телефонам: 79-25-02, 8-913-656-37-24 или 102.