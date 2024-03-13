Промышленность и производство являются наиболее востребованными отраслями с наибольшим спросом на персонал. За год количество вакансий в этих сферах выросло на 122 %.

Промышленность и производство являются наиболее востребованными отраслями с наибольшим спросом на персонал. За год количество вакансий в этих сферах выросло на 122 %.

В сотрудничестве с компанией «Газпром нефть», президентская платформа «Россия – страна возможностей» провела исследование, посвященное карьерным предпочтениям молодежи в России. Исследование показало, что 40 % российских школьников считают рабочие специальности более престижными, чем офисные профессии. Еще 35 % учащихся высказали противоположное мнение, в то время как остальные не дали однозначной оценки.

Опрос также выявил, что основными критериями при выборе профессии для школьников являются личный интерес к выбранной сфере и возможности самореализации (78 %). Дополнительно 55 % опрошенных учеников говорят, что их привлекает возможность приносить пользу обществу. Зарплата занимает третье место в списке мотивирующих факторов.

Согласно исследованию, 46 % школьников считают, что рабочие профессии хорошо оплачиваются. При этом около половины учеников (44 %) выразили опасения, что в будущем роботы и компьютеры могут заменить некоторые профессии.

В рамках всероссийского опроса, который проходил онлайн с ноября 2023 года по февраль 2024 года, приняли участие 1404 респондента, включая 677 школьников и 727 родителей. Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подтвердила, что промышленность и производство являются наиболее востребованными отраслями с наибольшим спросом на персонал. За год количество вакансий в этих сферах выросло на 122 %. Квалифицированные рабочие являются наиболее востребованными специалистами.

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) системно работает над подготовкой специалистов рабочих профессий в области производства. С 2014 года предприятие осуществляет образовательную программу под названием «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» при поддержке министерства образования Омской области. Эта программа помогает выявить школьников, которые интересуются профессией нефтепереработчика, и способствует раскрытию их потенциала. В этом году ОНПЗ совместно с экспертами из института развития образования планируют разработать профориентационный урок под названием «Нефтеперерабатывающая промышленность и ее профессии». Учителя будут знакомить девятиклассников с инженерными специальностями. Этот урок планируется включить в образовательные программы всех школ.

– Новое оборудование и технологии, которые внедряются на ОНПЗ, требуют высококвалифицированных рабочих, обладающих современными знаниями и готовых постоянно учиться. Сегодня качество подготовки таких специалистов – ключевой вопрос кадровой политики ОНПЗ. Мы формируем свой профессиональный резерв уже со школы, развивая сотрудничество с учебными заведениями региона, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Спрос на квалифицированных рабочих в промышленности и производстве продолжает расти, что подтверждает значимость подготовки специалистов в этих областях. Омский НПЗ активно работает над привлечением школьников к нефтеперерабатывающей промышленности и предоставляет им возможность раскрыть свой потенциал.