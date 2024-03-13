Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания, учредитель которой владеет многими фирмами в Новосибирске, появилась в Омске.
В Омске зарегистрировался новый застройщик – ООО «Специализированный застройщик. Развитие. Девелопмент». Компания занимается возведением жилой и нежилой недвижимости.
Согласно данным портала Rusprofile.ru, директором организации является Ольга Крылосова.
Учредителем компании значится Владимир Хохлов. Он также является владельцем строительных фирм, зарегистрированных в Новосибирске.
·Экономика/Бизнес

Компания, учредитель которой владеет многими фирмами в Новосибирске, появилась в Омске.
В Омске зарегистрировался новый застройщик – ООО «Специализированный застройщик. Развитие. Девелопмент». Компания занимается возведением жилой и нежилой недвижимости.
Согласно данным портала Rusprofile.ru, директором организации является Ольга Крылосова.
Учредителем компании значится Владимир Хохлов. Он также является владельцем строительных фирм, зарегистрированных в Новосибирске.