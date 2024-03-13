Ожидается, что противостояние «Авангарда» и «Локомотива» станет самым напряженным во втором раунде Кубка Гагарина. Но небольшое преимущество отдают команде из Ярославля.

Ожидается, что противостояние «Авангарда» и «Локомотива» станет самым напряженным во втором раунде Кубка Гагарина. Но небольшое преимущество отдают команде из Ярославля.

Едва стали известны все пары участников второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, как букмекер дали свои прогнозы на все серии.

Как сообщает Sports, в противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» небольшое преимущество отдают ярославской команде. Ставки на «Локомотив» в среднем принимаются из расчета 1,83. Коэффициент на проход «Авангарда» в полуфинал составляет 1,98.

Фавориты в остальных парах более очевидны. Букмекеры отдают московскому «Динамо» заметное предпочтение в противостоянии с «Трактором». СКА считается безусловным фаворитом в серии с «Автомобилистом». Противостояние «Металлурга» и «Спартака» видится букмекерам более равным, но предпочтение отдается «Магнитке» (1,77).

Второй раунд Кубка Гагарина стартует 16 марта.