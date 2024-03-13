Доктор экономических наук Светлана Апенько представила проект, направленный на решение проблемы оттока молодежи. Его поддержали на федеральном уровне.

Доктор экономических наук Светлана Апенько представила проект, направленный на решение проблемы оттока молодежи. Его поддержали на федеральном уровне.

Российский научный фонд поддержал проект «Развитие цифровых сервисов профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий» доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Светланы Апенько. Ее проект направлен на решение такой актуальной проблемы, как отток молодежи, а именно цифрового поколения, из Омской области.

– Одной из причин оттока молодежи из региона можно назвать сложности в управлении карьерой и трудоустройстве молодежи, – говорит автор. – Представляется, что усилия, предпринимаемые в настоящее время региональной властью, предприятиями и университетами, требуют подкрепления новыми цифровыми инструментами. Поэтому целью нашего проекта стало создание цифрового сервиса профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий.

Как пояснила Светлана Апенько, разработка сервиса ориентирована на комплексное решение региональных социально-экономических задач: сокращение оттока из региона трудоспособной молодежи – выпускников университетских комплексов, посредством сокращения транзакционных издержек при поиске работы; повышение эффективности работы центров карьеры вузов и кадровых служб промышленных предприятий при поиске потенциальных соискателей; создание цифрового сервиса как понятной и доступной технологии для молодежи, с помощью которой осуществляется «ранний» поиск вакансии и при необходимости корректируется индивидуальная образовательная траектория.

В рамках проекта предполагается разработка двух авторских методик операционализации профессиональных и надпрофессиональных компетенций: для обучающихся (выпускников) университетских комплексов по программам технической направленности; для промышленных предприятий (отделов кадров, служб персонала) с последующим переводом на цифровой сервис с целью разработки прототипа сервиса компетенций – экспертной системы принятия решений управления персоналом.

Основными методами сбора данных избраны интервью представителей экспертного сообщества, а именно сотрудников вузов и промышленных предприятий, анкетирование студентов, анализ документов (профессиональных стандартов, образовательных программ, организационных положений и пр.). А математические методы и методы программирования позволят создать цифровой сервис в виде информационной экспертной системы принятия решений по поводу карьеры молодежи и управления персоналом на промышленных предприятиях.

Предполагаемый практический результат имеет принципиальные отличия. Во-первых, планируемая к разработке цифровая система основана на аккумулировании информации не только от субъектов рекрутинга, но также от университетского сообщества. Расширение границ экспертных оценок позволит получить более точное знание о практике формирования компетенций и результатов их достижений.

Во-вторых, основу разработки цифрового сервиса составляют принципы и подходы теории управления по компетенциям, скорректированным в рамках предлагаемой методологии операционализация профессиональных и надпрофессиональных компетенций.

В-третьих, проектируемый цифровой сервис ориентирован на трансформацию практик взаимоотношений вузов и промышленных предприятий – укрепление интеграции коллаборации вуз-работодатель.

В команду проекта вошли профессионалы двух вузов – ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГУПС, в том числе молодые исследователи. Имеющийся потенциал команды позволяет на высоком качественном уровне провести запланированные работы.