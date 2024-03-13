Доктор экономических наук Светлана Апенько представила проект, направленный на решение проблемы оттока молодежи. Его поддержали на федеральном уровне.
Российский научный фонд поддержал проект «Развитие цифровых сервисов профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий» доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Светланы Апенько. Ее проект направлен на решение такой актуальной проблемы, как отток молодежи, а именно цифрового поколения, из Омской области.
– Одной из причин оттока молодежи из региона можно назвать сложности в управлении карьерой и трудоустройстве молодежи, – говорит автор. – Представляется, что усилия, предпринимаемые в настоящее время региональной властью, предприятиями и университетами, требуют подкрепления новыми цифровыми инструментами. Поэтому целью нашего проекта стало создание цифрового сервиса профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий.
Как пояснила Светлана Апенько, разработка сервиса ориентирована на комплексное решение региональных социально-экономических задач: сокращение оттока из региона трудоспособной молодежи – выпускников университетских комплексов, посредством сокращения транзакционных издержек при поиске работы; повышение эффективности работы центров карьеры вузов и кадровых служб промышленных предприятий при поиске потенциальных соискателей; создание цифрового сервиса как понятной и доступной технологии для молодежи, с помощью которой осуществляется «ранний» поиск вакансии и при необходимости корректируется индивидуальная образовательная траектория.
В рамках проекта предполагается разработка двух авторских методик операционализации профессиональных и надпрофессиональных компетенций: для обучающихся (выпускников) университетских комплексов по программам технической направленности; для промышленных предприятий (отделов кадров, служб персонала) с последующим переводом на цифровой сервис с целью разработки прототипа сервиса компетенций – экспертной системы принятия решений управления персоналом.
Основными методами сбора данных избраны интервью представителей экспертного сообщества, а именно сотрудников вузов и промышленных предприятий, анкетирование студентов, анализ документов (профессиональных стандартов, образовательных программ, организационных положений и пр.). А математические методы и методы программирования позволят создать цифровой сервис в виде информационной экспертной системы принятия решений по поводу карьеры молодежи и управления персоналом на промышленных предприятиях.
Предполагаемый практический результат имеет принципиальные отличия. Во-первых, планируемая к разработке цифровая система основана на аккумулировании информации не только от субъектов рекрутинга, но также от университетского сообщества. Расширение границ экспертных оценок позволит получить более точное знание о практике формирования компетенций и результатов их достижений.
Во-вторых, основу разработки цифрового сервиса составляют принципы и подходы теории управления по компетенциям, скорректированным в рамках предлагаемой методологии операционализация профессиональных и надпрофессиональных компетенций.
В-третьих, проектируемый цифровой сервис ориентирован на трансформацию практик взаимоотношений вузов и промышленных предприятий – укрепление интеграции коллаборации вуз-работодатель.
В команду проекта вошли профессионалы двух вузов – ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и ОмГУПС, в том числе молодые исследователи. Имеющийся потенциал команды позволяет на высоком качественном уровне провести запланированные работы.