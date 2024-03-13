Омск-Информ
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·Общество

Водопровод будет предназначаться для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям под застройку.
Департамент строительства объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется строительство водопровода. Объект протяженностью почти 5 км пройдет по Сибирскому проспекту, улице Лобкова и Южному обходу.
Начальная цена контракта составляет 44,4 млн рублей. Подведение итогов конкурса состоится 18 марта. 
Водопровод будет предназначаться для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям под застройку. Всего к коммуникациям будет подключено 53 дома. 
Работы должны завершиться в середине августа. Водопровод будут укладывать современным методом без раскопки траншей.
·Общество

Водопровод будет предназначаться для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям под застройку.
Департамент строительства объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется строительство водопровода. Объект протяженностью почти 5 км пройдет по Сибирскому проспекту, улице Лобкова и Южному обходу.
Начальная цена контракта составляет 44,4 млн рублей. Подведение итогов конкурса состоится 18 марта. 
Водопровод будет предназначаться для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям под застройку. Всего к коммуникациям будет подключено 53 дома. 
Работы должны завершиться в середине августа. Водопровод будут укладывать современным методом без раскопки траншей.