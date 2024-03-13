За последний год в городе цены на новостройки выросли на 12 %.

За последний год в городе цены на новостройки выросли на 12 %.

В феврале 2024 года стоимость первичной недвижимости в крупнейших городах России увеличилась незначительно, однако по сравнению с прошлым годом рост оказался существенным. По данным «Яндекс Недвижимости», средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 2 % за месяц и на 16 % за год.

В Омске, как сообщает сервис, разница средних цен на новостройки и вторичное жилье достигла 18 %. За последний год в городе цены на новостройки выросли на 12 %. В феврале медианная цена за квадратный метр увеличилась на 2,6 % до 123 986 рублей. Среди городов, где в феврале наблюдался наиболее заметный рост цен на новостройки, отметились: Владивосток (+4 %), Москва (+3,5 %), Екатеринбург (+3 %). Единственным городом со снижением цен стал Краснодар (–2 %). Минимальный рост зафиксирован в Новосибирске (+0,4 %), Санкт-Петербурге (+0,5 %) и Перми (+0,6 %).

Эксперты отмечают, что динамика цен на новостройки существенно различается в зависимости от региона. В городах с доступными адресными ипотечными программами, такими как Дальневосточная и Арктическая ипотеки, рост цен будет происходить быстрее, что повлияет и на стоимость вторичного жилья. В среднегодовом выражении (февраль 2024-го к февралю 2023-го) цены на первичную недвижимость в крупнейших городах России выросли на 16 %. Максимальный рост был зафиксирован в Сочи (+29 %), Нижнем Новгороде (+24 %), Владивостоке (+23 %), Калининграде (+22 %) и Ростове-на-Дону (+21 %). Минимальный рост наблюдался в Санкт-Петербурге (+6,5 %), Новосибирске (+9 %) и Краснодаре (+10 %).