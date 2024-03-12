Глава государства отметил «уже солидный опыт» омского губернатора, который успел поработать в целом ряде регионов.

Глава государства отметил «уже солидный опыт» омского губернатора, который успел поработать в целом ряде регионов.

Президент Владимир Путин в рамках встречи с победителями конкурса «Лидеры России» побеседовал с губернатором Омской области Виталием Хоценко и дал ему совет в работе опираться на «сибирский характер».

Глава государства поинтересовался у Хоценко, как ему работается в Омской области после ДНР, где он ранее возглавлял правительство.

– Разные вызовы. Там все-таки вся страна помогала. А здесь, честно говоря, никто не помогает, поэтому надо на себя больше рассчитывать, - цитирует Хоценко агентство ТАСС.

В ответ на это Путин посоветовал:

– Здесь вся опора на сибирский характер! И на ваш опыт. А он у вас уже солидный.

Хоценко был финалистом конкурса «Лидеры России» в 2018-2019 годах. До назначения врио губернатора Омской области в марте 2023 года он работал в Донецкой народной республике, до этого был директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. В федеральную структуру пришел из правительства Ставропольского края, где трудился министром промышленности.