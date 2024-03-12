Женщину, родившую мертвого ребенка и положившую труп на балконе, оправдали. Эксперты признали ее вменяемой.

Женщину, родившую мертвого ребенка и положившую труп на балконе, оправдали. Эксперты признали ее вменяемой.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, которая на протяжении четырех месяцев хранила на балконе квартиры труп своего ребенка. Женщину признали невиновной, обследование показало ее вменяемость.

Шокирующая история произошла около года назад в многоэтажке на улице Лукашевича (Кировский округ). В правоохранительные органы обратился мужчина, сообщивший, что его знакомая несколько месяцев назад родила дочь. Омич уже длительное время не видел ребенка и начал беспокоиться. На вызов приехали сотрудники полиции, которые обнаружили на балконе в квартире женщины труп младенца.

Экспертиза установила, что смерть младенца носила некриминальный характер. Поскольку роды у женщины были домашними, никаких наблюдений за роженицей и младенцем со стороны медиков не велось.

После случившегося на омичку завели уголовное дело. Было назначено обследование для оценки ее вменяемости. По результатам следственных действий женщину оправдали, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на региональный Следком. Психиатрическое обследование показало, что женщина вменяемая и не нуждается в принудительном лечении. Сейчас она продолжает работать с психологом.

Отметим, что у фигурантки есть еще один ребенок. Недавно органы опеки вернули 3-летнюю девочку ее матери.