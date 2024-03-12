Недавно на парковке торгового комплекса заработала пельменная. Сейчас ведется подготовка к открытию еще одного павильона.

Недавно на парковке торгового комплекса заработала пельменная. Сейчас ведется подготовка к открытию еще одного павильона.

Жительница Омска Лидия Иванова обратилась к городским властям с вопросом о строительстве очередного павильона на территории парковки у торгового комплекса «Фестиваль» на Левом берегу. Ранее там заработала пельменная.

– Что за очередное убожество строится у «Фестиваля»? К остановке не пройти. Обходишь кругами, ломая ноги. Никакой информации, никакой документации. На каком основании идет строительство? – вопрошает женщина в паблике «Омск ВК».

Свой пост омичка сопроводила снимками парковки перед «Фестивалем». На фотографиях видны работы по обустройству еще одного павильона за остановкой общественного транспорта «11-й микрорайон». Его размеры превышают пельменную по соседству.