Практически каждое третье ДТП в регионе связано с наездами на пешеходов. В этих авариях пострадали 111 человек, пятеро погибли.

Практически каждое третье ДТП в регионе связано с наездами на пешеходов. В этих авариях пострадали 111 человек, пятеро погибли.

С начала года на территории Омской области произошло 370 ДТП, в результате которых погибли 17 человек, 476 получили различные травмы, сообщил на брифинге в международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» замначальника УГИБДД по Омской области Игорь Триколе.

Как отметил представитель Госавтоинспекции, фактически каждое третье ДТП в регионе связано с наездами на пешеходов: произошло уже 109 таких аварий, в них погибли 5 человек, еще 111 получили различные травмы.

Основными причинами ДТП в Омской области являются несоблюдение очередности проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; проезд на запрещающий сигнал светофора.